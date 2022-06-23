Annede velayet olduğu için icra memurları 8 yaşındaki kızı zorla haczettiler! O anlarda gözyaşları sel oldu

Kaynak: AA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.