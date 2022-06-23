Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden alüminyum külçe çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında bir işletmeden alüminyum külçe çalındığını tespit etti.
Ekipler, 2 şüpheliyi 20 alüminyum külçeyi bir otomobile yüklerken suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler E.E. (39) ve B.K'nin (32) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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