Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerini basan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de iş yerini basan silahlı şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerini basan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, dün Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde Kerem Ç'ye ait kuaför salonuna pompalı tüfekle giren ve daha sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli Necmi D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Necmi D, dün elinde silahla Çarşı Mahallesi Türkocağı Caddesi'ndeki Kerem Ç'ye ait kuaför salonuna girmiş, Necmi D, yanında getirdiği benzini dükkana dökerken, Kerem Ç. olay yerinden kaçmıştı.

Zanlının, kendisini iş yerine kapatması üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edilmişti. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim olan şüpheli, emniyete götürülmüştü.

Çarşı Mahallesi, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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