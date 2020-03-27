Kocaeli'de iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Kocaeli'de iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Kocaeli'de iş yerini kurşunlama olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli'de iş yerini kurşunlama olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, daha önce İzmit ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından yakalanan ve adli makamlarca serbest bırakılan F.Ö. hakkında cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sırasında Derince ilçesinde D.Ö. ile bir iş yerini kurşunladıklarını tespit etti.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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