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Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı

20.02.2022 11:20
Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinin camlarını silerken 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinin camlarını silerken 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi 1207 Sokak'ta S.Ö, iş yerinin camlarını silmek için çıktığı yaklaşık 4 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı 6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış 6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış 'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor 'İşe gideceğim' diye evden çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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