Kocaeli'de iş yerinin tabelasında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir giyim mağazası reklam tabelasının içerisinde kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tabelayı açarak kediyi kurtardı.
Herhangi yarası bulunmayan kedi, mağaza işletmecisi tarafından sahiplenildi.
Kaynak: AA
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