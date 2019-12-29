Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından "Mali suçların men ve takibi"ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde 3 şahsın iş yerlerine sahte verdikleri bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli Emniyeti, Derince, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çalındı sanılan koyunları ayının telef ettiği ortaya çıktı
İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara

Son Dakika Haberleri
01:37 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu - Son Dakika Haber
01:32 Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika Haber
01:30 Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu - Son Dakika Haber
01:16 Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika Haber
01:06 Ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 7 yaralı - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 02:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]