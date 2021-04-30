Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulsavip M. idaresindeki 41 FP 305 plakalı işçi minibüsü, Kırkarmut Sucuali Sapağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2) - Son Dakika