Kocaeli'nde korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 8 yaralı var - Son Dakika
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Kocaeli'nde korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 8 yaralı var

29.03.2023 10:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şarampole yuvarlanan servis minibüsünde 8 işçi yaralanırken, ekipler araçta sıkışan yaralıları çıkarmayı başardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazlıpınar Mahallesi 2795 Sokak üzerinde işçi servisi şarampole yuvarlandı. Devrilen midibüste 8 işçi sıkışarak yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan hafif yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'nde korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 8 yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'nde korkunç kaza! İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 8 yaralı var - Son Dakika
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