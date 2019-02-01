Kocaeli'de İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hafif ticari araç ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, hafif ticari araç ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzağaç
Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda Şaban Sarı
idaresindeki 41 GD 116 plakalı hafif ticari araç ile Adnan Şenol yönetimindeki 41 P 2762 plakalı işçileri taşıyan midibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüsün devrildiği kazada, araç sürücüleri ile 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA
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