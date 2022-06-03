Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanlarını taşıyan işçi servisi ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, servisin içerisindeki 10'a yakın yaralıyı ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.