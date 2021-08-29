İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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