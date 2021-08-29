Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İsmail P'nin kullandığı 41 P 6039 plakalı minibüs, Barbaros Mahallesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Son Dakika