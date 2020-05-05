Kocaeli'de işçilerin koronavirüs testi, Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak - Son Dakika
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Kocaeli'de işçilerin koronavirüs testi, Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak

6 saat önce

SANAYİ kenti Kocaeli'de, işçilerin koronavirüs testleri, Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak.

Kocaeli'de işçilerin koronavirüs testi, Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak, System.String[]
SANAYİ kenti Kocaeli'de, işçilerin koronavirüs testleri, Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezi'nde yapılacak. Merkezde şu ana kadar 5 bin işçiye test yapılırken, 28 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işbirliğiyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezi tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Adil Mardinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Hasan Aslan katıldı. Geçen hafta açılan Covid-19 Tanı Merkezi'ne, fabrikalarda çalışan işçilerden alınan örnekler getiriliyor. Yapılan testlerin sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletiliyor. Tanısı pozitif çıkan işçiler tedaviye alınıyor.

'5 BİN TESTİN 28'İ POZİTİF ÇIKTI'

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Adil Mardinoğlu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Covid döneminde test sayılarının arttırılması sorundu. 1,5 ay önce bakanımızın öncülüğünde tanı merkezlerini kurmaya başladık. 9 merkez kurduk. 35-40 bin test yapılabiliyor bu merkezlerde. 200 biyolog işe alındı ve eğitildi. Bu merkezlerde çalışıyorlar.

Gebze Teknik Üniversitesi'ni seçmemizin en önemli nedenlerinden biri de yeni bir merkez kuruluyor ve güvenli yapılması gerekiyor. Personelin eğitimi için akademik desteğe de ihtiyaç var. Hedefimiz günde 5 bin testti. Günlük 10 bin teste kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sadece pilot uygulama. Fabrikalarda çalışanların nasıl reaksiyon verdiğini, pozitif çıkanların nasıl tedavi edildiği anlamında bir test merkezi olacak. Diğer illerde de uygulamalar yapacağız. Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarında yaklaşık 5 bin test yapıldı. 28 test pozitif çıktı. Hiçbir semptom yoktu. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdik. Tedavileri başlandı. İlgili testler yapılmaya başlandı" dedi.

'ERKEN TANI KONMASI SÜRECİ HIZLANDIRIYOR'

Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Mardinoğlu, "10 farklı mobil ekip var. Fabrikalarda, bölüm bölüm örnekler alınıyor. Paralelinde de sonuçlar İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriliyor. 12 saat içerisinde, en geç 24 saat içerisinde cevap veriyoruz testle ilgili. Pozitif çıkanların 4-5 gün sonra yakın çevresini tekrar test edeceğiz. Bu tanı merkezleri uzun soluklu bir süreç. Maliyetin birinci basamağı örneklerin toplanması, ikincisi ise örneğin analiz edilmesi. Bu maliyetleri kendi bütçemizden karşılıyoruz, talep etmeyeceğiz. Örnek toplanması konusunda özel bir firmayla anlaşıldı. O firma örnekleri topluyor. İş verenler o firmaya hizmet ödeyecekler" diye konuştu.

200 BİN ÇALIŞAN

GTÜ içerisinde tüm alt yapı ve personel ihtiyacının ayarlanarak tanı merkezinin açıldığını belirten Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Hasan Aslan da "Tanı merkezi Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı girişimiyle başlatıldı. Buranın en uygun mekan olduğuna karar verildi. Bizde tüm alt yapıyı ve insan kaynağını temin ederek açtık. Amacımız Kocaeli bölgesindeki çalışan arkadaşlarımızın taramasını yapabilmek. Yaklaşık 200 bin çalışan mevcut Kocaeli bölgesinde. Üniversite sanayi işbirliğiyle ilgili çok iyi bir örnek oldu. Tanı merkezi çok önemli tedavi ve tanıya yönelik çalışmalar yapılmakta" dedi.

İŞÇİLERİN SAĞLIĞI

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise kurulan ekiplerin fabrikalardan numuneleri toplayarak, tanı merkezine ulaştırdıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sanayicilerle yaptığımız toplantılarda işçilerimizin sağlığı açısından kritik kararlar almamız gerekiyordu. Mart ayı ortasından bu yana yüzde 30 civarındaki fabrikamız çalışmıyordu. Yeni yeni çalışmaya başladılar. Tedarik ettikleri ara malların gelmemesi, pozitif vakaların görülmesinden dolayı sıkıntılar vardı. Bir adım atmış olduk burada hem insanımız zarar görmesin hem de üretim aksamaması için çalışma yapıyoruz. Ben test yaptırsam bin TL tutar ama burada fabrika çalışanlarının sadece kişi başı 30 TL alınacak. Biz sanayiciden talep topluyoruz. Bugün 2 bin 200 test planlıyoruz. Tamamen taleple ilgili bir şey. Büyük ekibimiz Gebze bölgesinde. 3 kişiden oluşan ekipler numuneleri fabrikalardan alıyor. İzmit ekibimiz de test almaya başladı. Kocaeli pilot il seçildi. Tuzla ve başka yerlerden de talep var. Önce Kocaeli'ni yapacağız."


- Gebzekocaeli
Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:50 Kaynak: DHA


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