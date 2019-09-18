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Kocaeli'de ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen minibüsün servis otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de ışık ihlali kaza getirdi: 6 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen minibüsün servis otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Olay sabah saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Ş. yönetimindeki 34 LDP 464 plakalı servis otobüsü, kırmızı ışıkta geçen Mustafa O. yönetimindeki 34 LAY 066 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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