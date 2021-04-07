Kocaeli'de işitme engelli çocuğun ölümüne ilişkin babanın 24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Kocaeli'de işitme engelli çocuğun ölümüne ilişkin babanın 24 yıla kadar hapsi istendi

07.04.2021 14:09
Kocaeli'de işitme engelli çocuğun ölümüne ilişkin babanın 24 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Aralık 2008'de işitme engelli Bülent Erdem'in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin babanın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Aralık 2008'de işitme engelli Bülent Erdem'in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin babanın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık baba Necmi Erdem, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, dosya kapsamındaki deliller ve belgeler okundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık babanın "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçuna haksız tahrik indirimiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın eşi müşteki Hayriye Erdem de ölen oğlunun agresif bir yapısı olduğunu ifade ederek, oğlunu eşinin öldürdüğünü de daha önce bilmediğini kaydetti.

Eşinden bu anlamda da şüphelenmediğini dile getiren Erdem, eşinin oğlunu çok sevdiğini aktardı.

Tutuklu sanık Erdem ise olayın böyle olmasını istemediğini belirterek, "Olay kargaşa sırasında meydana geldi. Araba içinde oğlumla tartıştık. Oğlum bana vurdu ve silah çekti. Ben de onun üstüne atılınca silah patladı." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, avukata savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

Olay

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkisinde 8 Aralık 2008'de Bülent Erdem'in (30) yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti.

Babanın çelişkili ifadelerini inceleyip soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, baba Erdem'in olay günü oğluyla cinayet bölgesinde olduğunu belirlemişti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, baba Erdem'i Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Karamürsel, Engelli, Kocaeli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de işitme engelli çocuğun ölümüne ilişkin babanın 24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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