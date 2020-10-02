Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, işitme engelli kişiye çarpıp kaçın otomobilin sürücüsü yakalandı.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kandıra Çakircaali Mahallesi Kocabayramlar mevkisinde yürüyüş yapan işitme engelli Soner Aydın'a, çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yaralı Aydın, ambulansla kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi.
Gözaltına alınan S.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de işitme engelli kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika