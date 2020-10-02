Kocaeli'de işitme engelli kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı - Son Dakika

Yaralı Aydın, ambulansla kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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