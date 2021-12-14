Kocaeli'de işitme engelliyi darbeden 5 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.K, E.M, M.A, E.K. S.Ö. ve avukatlar hazır bulundu, müşteki E.E. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

İşaret dili tercümanı eşliğinde ifadesi alınan müşteki E.E, sanıklardan F.K'nin kendisini darbedip SIM kartını zorla aldığını belirterek, bu sırada diğerlerinin müdahalede bulunmadığını anlattı.

Sanıklardan F.K. de işitme engelli olduğu için cezaevinde insanlarla anlaşamadığından sorun yaşadığını ifade ederek, psikolojisinin bozulduğunu, sadece duvara baktığını aktardı.

Duruşmada söz verilen diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının beklenmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar F.K, E.M, M.A, S.Ö. ve E.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret" suçlarından 23 yıl 3'er aydan 47'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Olay

Polis merkezine başvuran işitme engelli E.E, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştu.

İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan F.K. ve beraberindekiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.