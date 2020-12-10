Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı - Son Dakika

Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı

10.12.2020 08:57
Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birbiriyle kesişen ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 2 caddede aynı anda bulunabilecek kişi sayısının 1500'le sınırlandırılmasına karar verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birbiriyle kesişen ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 2 caddede aynı anda bulunabilecek kişi sayısının 1500'le sınırlandırılmasına karar verildi.

İzmit Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, günün bazı saatlerinde en fazla kalabalığın olduğu meydan ve caddelerdeki sosyal mesafeyi sağlamaya yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Değerlendirme sonucu Fethiye ve İstiklal caddelerinde yaya girişine sınırlama getirildi.

Buna göre, Fethiye Caddesi'nde iş yerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 720 kişinin bulunması, İstiklal Caddesi'nin kapı numarası 37'den kapı numarası 107'ye kadar olan bölümünde iş yerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 780 kişinin bulunması, Fethiye ve İstiklal caddelerinin birbirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilerek söz konusu yerde iş yerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 1500 kişinin bulunması kararlaştırıldı."

Fethiye ve İstiklal caddelerinde belirlenen bölümünde yollar ve kaldırımlarda yaya olarak gezen kişi sayısı, girişler ve çıkışlar takip edilmek suretiyle hazırlanan yazılım programı kullanılarak belirlenen seviyede tutulacak.

Kocaeli, Fethiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı - Son Dakika


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