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Kocaeli'de işten çıkartılan şahıs fabrika önünde ateş açtı: 2 yaralı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada işten çıkarılan şahıs bunalıma girerek fabrika önünde rastgele silahla ateş etti.

Kocaeli'de işten çıkartılan şahıs fabrika önünde ateş açtı: 2 yaralı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fabrikada işten çıkarılan şahıs bunalıma girerek fabrika önünde rastgele silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 07.30 civarında Başiskele Yeni Köy Serbest Bölgesinde bir fabrika önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada işçi olarak çalışan ve daha sonra işten çıkarıldığı öğrenildiği Ş.Y. adlı kişi, sinirlenerek evinden aldığı silahla fabrika önüne geldi. Eline aldığı silahla fabrika önünde rastgele ateş etmeye başladı. Ş.Y.'yi gören iş arkadaşları, şahsı engellemeye çalıştı. Ahmet A. adlı işçi sırtından, Rıdvan Ç. isimli işçi de bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. 2 kişinin yaralanarak yere düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 acil yardım ekibine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalenin ardından yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sırtından Yaralanan Ahmet A., hastanede ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınırken bacağından vurulan Rıdvan Ç.'nin ise bacağından hafif yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ş.Y. ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Emniyete götürülen şahsın sorgusunda işten çıkarıldığı için sinirlenerek havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
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