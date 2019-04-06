Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Sona Erdi

Kocaeli'de İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Sona Erdi

1 saat önce

Kocaeli'de, 200 firmanın katıldığı "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" (KOİF'19) sona erdi.

Kocaeli'de İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Sona Erdi, System.String[]
Kocaeli'de, 200 firmanın katıldığı "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" (KOİF'19) sona erdi.

"İstihdamda Milli Seferberlik Programı"na destek vermek amacıyla Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğiyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 200 firma stant açtı.

Üç gün boyunca süren fuarı ziyaret eden iş arayanlar, iş veren kurumların açtıkları stantlarda başvurular yaptı.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği 3 gün geçirdiklerini söyledi.

Katılımcıların fuardan memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Geçen yıl 54 bin ziyaretçi olmuştu. Bu yıl biraz daha geçtik, yaklaşık 60 bin gibi bir ziyaretçimiz oldu. İşsizlerimize mesaj çektik. Fuardan beklediğimiz verimi aldık. Bu iyi bir sayı. Geçen yıl fuarda o an aldığımız 2 bin 500'lük bir istihdam vardı ama bu anlık ölçülmüyor. Bu sene fuardan 3 bin istihdamın olacağını bekliyoruz. Firmalar bu fuarda aldıkları CV'lere belirli bir süre sonra cevap veriyor. Çok yararlı bir fuar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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