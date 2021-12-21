Üye Girişi
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı - Son Dakika

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı

21.12.2021 08:42

Kocaeli'de inşaat alanındaki iş makinasının toprağı fazla almasıyla istinat duvarı çöktü.

Kocaeli'de inşaat alanındaki iş makinasının toprağı fazla almasıyla istinat duvarı çöktü. Ortaya çıkan gürültüden dolayı vatandaşların panikle sokağa döküldüğü olayda tedbir amaçlı olarak 2 ev boşaltıldı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi Öz Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina yapmak için hafriyat alan inşaat firmasının iş makinası, duvarın dibine fazla yanaştı. Yağmurun da etkisiyle duvarın çökmesi gerçekleşti. Çökmenin ardından gelen gürültünün etkisiyle vatandaşlar panik içerisinde sokağa döküldü. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı bölgedeki 2 evi boşalttı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evi yıkılan istinat duvarının yakınında bulunan vatandaş Hafize Özçelik, uzun süredir alanda risk olduğunu söyleyerek, "5 aydır burası eşik halindeydi. Daha önce buraya kadar gelmemeleri için uyardım ama geldi. Takma diş gibi kazıdı. Kaç tane firma gelip burası riskli diye girmedi. Kayalar hep çöke çöke geldi. Bu yeni değil. Kaç gündür çökük ve oyuk içinde. Bu akşam tam felaket oldu" şeklinde konuştu.

(Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan/ İHA)

Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı

Kocaeli, Çelebi, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:36 İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:26 10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı
08:18 Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak
08:06 Dolar düştü, vergiler arttı! Artış oranı yüzde 36'yı aştı
07:59 Ekonomistler kurdaki düşüşü yorumladı: Örtülü faiz ve ekstra enflasyon
07:53 Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı
07:52 Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek
01:10 Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
00:54 BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:45 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL mevduata kur farkı sistemini anlattı
Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü         
08:44
10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı 10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı         
08:27
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
18:27
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 08:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement