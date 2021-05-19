Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Park alanının önünde 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen araçta sürücü ile yanındaki eşi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sitenin park alanına 41 HP 023 plakalı otomobilini bırakmak isteyen Abdülaziz E. (65), fren yerine gaza bastı.

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