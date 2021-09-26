Kocaeli'de itfaiye duvar arasından çıkardığı kedi yavrusuna kalp masajı yaptı - Son Dakika

Kocaeli'de itfaiye duvar arasından çıkardığı kedi yavrusuna kalp masajı yaptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, duvarların arasına sıkışan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiye erinin kalp masajıyla yaşama döndü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, duvarların arasına sıkışan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiye erinin kalp masajıyla yaşama döndü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırrıpaşa Mahallesi'nde bir kedinin iki duvar arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedinin hareketsiz olduğunu fark eden itfaiye eri İbrahim Ethem (28), kediye parmaklarıyla kalp masajı yaptı. Yavaş yavaş hareket eden kedinin yüzüne su serpen Ethem, yaşama döndürdüğü hayvana eliyle su içirdi. Sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, bulunduğu bölgeye salıverildi. Yaşanan anlar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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