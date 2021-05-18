Kocaeli'de itfaiye ekipleri yavru köpeği sıkıştığı su kanalından kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde annesinin havlamasıyla su kanalında sıkıştığı fark edilen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabaş Mahallesi'nde bulunan açık otoparkta bir köpeğin su kanalına doğru havladığını fark eden zabıta ve güvenlik ekipleri, yavru köpeğin kanalda sıkıştığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeğin hareket edebilmesi için kanalın bir kısmını kırarak açık alan oluşturdu.

İtfaiye tarafından kurtarılan yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı.

Yavru köpeklerin su kanalına girmemesi için bölgede önlem alındı.