Kocaeli'de İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunlayanlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunlayanlar yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunlayanlar yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İYİ Parti ilçe yöneticisine ait iş yerini kurşunlayan 3 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Kocaeli'de İYİ Parti yöneticisinin iş yerini kurşunlayanlar yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İYİ Parti ilçe yöneticisine ait iş yerini kurşunlayan 3 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çok sayıda silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde İYİ Parti ilçe yöneticisi Yunus Çolak'a ait işyeri ve aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri ve otobobili kurşunlayan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen C.B., R.D. ve A.İ.S.


adlı 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet de pompalı tüfek ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

İYİ Parti, Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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