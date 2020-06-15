Kocaeli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişinin gözaltına alınması - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, izinsiz gösteri yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almadıkları için dün gözaltına alınan gruptaki 4'ü kadın 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 13 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesini protesto etmek için Eski Çarşı'da toplanan gruba polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruptaki 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alınmıştı.