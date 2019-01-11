Kocaeli'de İzinsiz Kazı İddiası

Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde, izinsiz kazı yaparak define aradığı belirtilen 10 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, rutin devriye görevi sırasında, Çalköy
Seyrek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kazı yapan kişiler olduğunu gördü.
Ekipler, E.K, C.V, Y.K.G, G.V, E.V, T.E, F.O, C.V, T.V ve S.V'yi suçüstü yakalandı.
İncelemede, şüphelilerin 2 metre derinliğinde bir alanı kazdığı belirlendi.
Zanlıların kullandıkları kazma, 3 kürek, testere, 3 balyoz, keser, çapa, hurç ve bir metre uzunluğunda işaret demirine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.