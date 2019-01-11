Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de İzinsiz Kazı İddiası

Kocaeli'de İzinsiz Kazı İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, izinsiz kazı yaparak define aradığı belirtilen 10 kişi yakalandı.

Kocaeli'de İzinsiz Kazı İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, izinsiz kazı yaparak define aradığı belirtilen 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, rutin devriye görevi sırasında, Çalköy Seyrek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kazı yapan kişiler olduğunu gördü.

Ekipler, E.K, C.V, Y.K.G, G.V, E.V, T.E, F.O, C.V, T.V ve S.V'yi suçüstü yakalandı.

İncelemede, şüphelilerin 2 metre derinliğinde bir alanı kazdığı belirlendi.

Zanlıların kullandıkları kazma, 3 kürek, testere, 3 balyoz, keser, çapa, hurç ve bir metre uzunluğunda işaret demirine el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Jandarma, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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