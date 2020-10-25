Kocaeli'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Tepecik Mahallesi'nde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen H.K, T.B, H.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları jeneratör, darbeli kırıcı-deliciler, el arabası, kazma, kürek, iskele demirleri gibi aletlere el konuldu.