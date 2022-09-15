Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli 'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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