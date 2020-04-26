Kocaeli'de jandarma drone ile denetim yaptı - Son Dakika

Kocaeli'de jandarma drone ile denetim yaptı

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle drone ile denetim yaptı. Havadan yapılan kontrollerde vatandaşların kısıtlama kararına uyduğu görüldü.

Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması nedeniyle Kocaeli'de denetimler devam ediyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında drone ile havadan denetimde bulundu. Jandarma ekiplerince drone ile havadan yapılan denetlemelerde cadde ve sokakların boş olduğu, vatandaşların ise tedbirleri dikkate aldıkları gözlendi.