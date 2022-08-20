Jandarma ekipleri Kandıra yolunda denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri Kandıra yolunda denetim gerçekleştirdi

20.08.2022 16:46
Jandarma ekipleri Kandıra yolunda denetim gerçekleştirdi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince, mavi bayraklı plajlarıyla önemli turizm merkezlerinden Kandıra'nın ulaşım güzergahında kontrol noktası oluşturdu.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince, mavi bayraklı plajlarıyla önemli turizm merkezlerinden Kandıra'nın ulaşım güzergahında kontrol noktası oluşturdu.

Trafik ve Asayiş ekiplerince mobil karakol aracı konuşlandırılan D-605 kara yolunda denetimler sıkılaştırıldı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konusunda uyardı.???????

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Kaynak: AA

Jandarma, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri Kandıra yolunda denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

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