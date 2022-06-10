Kocaeli'de jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

10.06.2022 21:11
Kocaeli'de jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, N.D. ve E.D. isimli şüphelilerin, araç ile İzmit ilçesine tarihi eser getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler, kontrol noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait sikke ile obje olmak üzere toplam 834 tarihi eser ele geçirildi. Aynı zamanda ruhsatsız tabanca da bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Tragger, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de jandarma ekiplerinden tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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