Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi

03.04.2022 13:45
Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan, içinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan, içinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında sorumluluk bölgesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönündeki akaryakıt istasyonunda cüzdan buldu.

Ekipler, içerisinde 20 bin 500 lira değerinde döviz bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Araştırmaların ardından aynı gün söz konusu kişiye ulaşan ekipler, cüzdanı teslim etti.

YORUMLAR
500
Körfez'de ramazan, yöresel lezzetler eşliğinde karşılandı Körfez'de ramazan, yöresel lezzetler eşliğinde karşılandı Son dakika haberleri! Jandarma yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı Son dakika haberleri! Jandarma yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Jandarma, Kocaeli, Körfez, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 13:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de jandarmanın bulduğu içinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement