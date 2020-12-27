Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, kentte şantiye ve iş yerlerinden kablo çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bir süre yapılan incelemenin ardından ekipler, şüpheli baba F.G. ile oğlu F.G'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin İstanbul ve Tekirdağ'da da benzer hırsızlıklar yaptığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.