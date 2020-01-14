Kocaeli'de kaçak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de kaçak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de kaçak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iş yerlerinde kaçak olarak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de kaçak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iş yerlerinde kaçak olarak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iş yerlerinde kaçak çalışan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri yanında çalıştırdıkları tespit edilen iş yeri sahipleri L.K. ve F.K. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler de gerekli işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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