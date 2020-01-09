Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından kaçakçılığın durdurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesinde V.K. isimli bir şahsın ülkeye kaçak yollarla sokulan cep telefonlarını sattığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahsın belirlenen adresine dün operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda V.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 58 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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