KOCAELİ'DE KAÇAK ETİL ALKOL ÜRETİLEN DEPOYA BASKIN - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde polisin kaçak etil alkol üretilen depoya düzenlediği baskında yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 3 ton etil alkol ele geçirildi. 2'si Afganistan vatandaşı 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde kaçak içki üretiminin yapıldığı ihbarını üzerine harekete geçti. Ekipler, dışarıda yapı malzemeleri tabelası olan depoya baskın yaptı. Depo içerisine girildiğinde karton yığınlarının arkasında üretim hattı kurulduğu görüldü. Makinelerle etil alkolün şişelenerek, etiketlendiği belirlendi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen 3 ton etil alkole, depoda üretimde kullanılan makinelere el konuldu. Alkol üretiminde çalışan Afganistan vatandaşı G.R, M.H. ile A.A ve O.T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.