Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kaçak Kazı İddiası

Kocaeli'de Kaçak Kazı İddiası

17 dakika önce

Kocaeli'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli'de Kaçak Kazı İddiası, System.String[]
Kocaeli'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Derince Jandarma Komutanlığı ekiplerince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan A.C, F.R, A.Y, K.K. ve A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda metal dedektörü, kazma, keser, çekiç, levye, kürek, kırıcı ve delici matkap ile bıçak ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Jandarma, Derince, Kocaeli, Güncel
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