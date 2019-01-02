Kocaeli'de Kaçak Kazı İddiası

Kocaeli
'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Alınan bilgiye göre, Derince Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan A.C, F.R, A.Y, K.K. ve A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda metal dedektörü, kazma, keser, çekiç, levye, kürek, kırıcı ve delici matkap ile bıçak ele geçirilmişti.