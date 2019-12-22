Kocaeli'de kaçak kazı iddiası - Son Dakika
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Kocaeli'de kaçak kazı iddiası

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'de kaçak kazı iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi Bozkurt mevkisinde şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Olay yerine giden ekipler, izinsiz kazı yapan E.S.S, M.O, L.Ç. ve İ.C.A'yı gözaltına aldı.

Bölgede define aradıkları iddia edilen şüphelilerin kullandığı kazma, kürek, balyoz, çekiç, balta, darbeli matkap, demir levye, hortum, matkap ucu, detektör, detektör bilgisayarı, 2 ton kapasiteli calaskar, av tüfeği, av tüfeğine ait fişek, kriko, jeneratör ve 20 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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