Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

07.06.2022 16:48
Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde E.T'ye ait arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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