Kocaeli'de Kaçak Kazıya 5 Gözaltı
36 dakika önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Derince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Derince İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. gözaltına alındı. 5 kişinin kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:02 Kaynak: DHA
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