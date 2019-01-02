Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kaçak Kazıya 5 Gözaltı

Kocaeli'de Kaçak Kazıya 5 Gözaltı

36 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Kaçak Kazıya 5 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Derince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. gözaltına alındı. 5 kişinin kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Derince, Kocaeli, Güncel
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