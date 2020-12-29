Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı mevkisi İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin denizden ve karadan yaptığı çalışma sonucu N.S, C.S. ve C.K. yakalandı.

Kaçak midye avlayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.