Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

31.03.2022 19:19
Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 255 bin 200 boş makaron, 21 bin 400 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 600 paket kaçak sigara, 655 sökülmüş tütün bandrolü, 1 kilogramlık 37 paket bandrolü sökülmüş tütün, 25 kilogramlık açık kıyılmış tütün, sigara sarma makineleri ve kompresörler ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

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Kaçak Sigara, Kocaeli, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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