Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu

57 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, 100 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda, 100 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu şüpheli B.D'nin aracındaki kaçak sigaraları halk pazarında satacağı bilgisine ulaşıldı.

Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, söz konusu araç Yukarı Hereke Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 100 karton kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli B.D. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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