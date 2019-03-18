Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu

14 dakika önce

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sigara kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 70 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

Hakkında kaçak sigara ticareti yapmak suçundan işlem yapılan Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:59:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]