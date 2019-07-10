Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:06 Kaynak: AA
'nin Gölcük
ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Kavaklı
Mahallesi'nde M.E'nin doğu illeri ile yurt dışından gelen tırlardan kaçak sigara temin ettiği ve bunları sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli M.E'nin aracında yapılan aramada 4 bin paket bandrolsüz sigara bulundu.
Gözaltına alınan M.E, jandarmada ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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