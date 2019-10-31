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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

7 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Karamürsel'de iki tıra operasyon düzenlendi.

Tırlarda yapılan aramada 2 bin 900 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, tırların sürücüleri A.C. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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