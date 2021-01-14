Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan 2 otobüste 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda otoyolda 2 otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 350 paket sigara ile 2 akıllı telefon ele geçirdi.

Ekipler, konuyla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirdi.