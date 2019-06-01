Kocaeli'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'de kaçak sigara ve tütün operasyonuKocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 ve Gölcük ilçesinde 5 olmak üzere 9 işyeri ve depoya yapılan baskınlarda 757 paket kaçak sigara, 1300 kilo kaçak nargile tütünü, elektronik sigara ve sigara likiti ele geçirildi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
Kocaeli'nin İzmit
ilçesinde 4 ve Gölcük
ilçesinde 5 olmak üzere 9 işyeri ve depoya yapılan baskınlarda 757 paket kaçak sigara, 1300 kilo kaçak nargile tütünü, elektronik sigara ve sigara likiti ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te 2 işyeri ve 2 depo, Gölcük'te 5 işyeri olmak üzere 9 yerde arama yaptı. Polis
, 757 paket kaçak sigara, 1300 kilo kaçak nargile tütünü, 73 şişe elektronik sigara likiti, 44 adet elektronik sigara, 11 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ve 375 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. 4 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.
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