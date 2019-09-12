Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu
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Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 5 iş yerine düzenlenen operasyonda, 132,5 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 5 iş yerine düzenlenen operasyonda, 132,5 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Darıca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Belirlenen 5 iş yerine düzenlenen operasyonda, 132,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

El konulan kaçak tütünler ekiplerin kontrolünde imha edilirken, iş yerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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