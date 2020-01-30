Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen "DUMAN-9" operasyonunda, 89 bin 263 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen "DUMAN-9" operasyonunda, 89 bin 263 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Bürosu ekiplerince 29 Ocak'ta 32 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 274 paket kaçak sigara, 89 bin 263 içi tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 440 boş makaron, 89 kilogram nargile tütünü ve 584 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 4 iş yerine adli işlem, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında ise 28 iş yerine adli işlem yapıldı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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